JetBlue reçoit son premier Airbus A321neo doté du nouveau produit Mint

JetBlue a réceptionné son tout premier Airbus A321neo doté de la nouvelle version de son produit Premium, Mint. Il est immatriculé N2105J et a été baptisé NEO Mintality.



L'appareil sera mis en service cet été entre New York et Los Angeles. Il est donc équipé de la version limitée à 16 fauteuils Mint (dont deux Studios) et 144 fauteuils de classe économique classique.



Les fauteuils Mint sont fournis par Thomson AeroSeating (modèle VantageSolo), tandis que les sièges de classe économique sont produits par Collins Aerospace (modèle Meridian).



Il s'agit du seizième A321neo de la compagnie américaine.



(Photo © JetBlue)