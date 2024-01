JetBlue et Spirit Airlines ont annoncé qu'elles avaient conjointement fait appel de la décision du tribunal de district du Massachussetts de bloquer leur fusion.



La cour avait jugé la semaine précédente que le projet d'acquisition de Spirit Airlines par JetBlue allait à l'encontre des lois américaines sur le maintien de la concurrence, en laissant planer la menace d'une hausse des tarifs liée à la consolidation et une perte de richesse des modèles low-cost aux Etats-Unis.



C'est la seconde fois que la justice américaine refroidit les projets de consolidation de JetBlue, la première fois étant le blocage de la Northeast Alliance avec American Airlines, contre lequel la compagnie n'a pas fait appel pour donner plus de chances à son projet avec Spirit.



(Photos © JetBlue et Spirit Airlines)