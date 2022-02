JetBlue convertit 30 options sur des Airbus A220-300

JetBlue a décidé d'accélérer le renouvellement de sa flotte, donc le retrait de ses ERJ190. La compagnie américaine a annoncé qu'elle avait converti les options qu'elle détenait sur trente Airbus A220-300 en commandes fermes, dont les livraisons débuteront dès cette année et s'achèveront en 2026.



Cette décision porte son engagement ferme à une centaine d'appareils, dont huit sont actuellement en service (avec un premier appareil livré en décembre 2020). Un neuvième devrait rejoindre la flotte en février, puis neuf autres appareils dans le courant de l'année et 21 en 2023.



La commande initiale, signée en 2018, portait sur soixante A220 fermes et autant d'options. Dix d'entre elles avaient déjà été converties en 2019.



« Nous constatons déjà les avantages des huit A220 que nous avons ajoutés à la flotte, et nous sommes très heureux d'en avoir d'autres en route », souligne Robin Hayes, directeur général de JetBlue. « Nous avons constaté des croissances à deux chiffres des scores de satisfaction de nos clients, et ces avions économes en carburant soutiennent notre avant-gardisme dans la réduction des émissions de carbone », affirme-t-il en rappelant que JetBlue est la première grande compagnie américaine à être devenue neutre en carbone sur ses vols intérieurs.



