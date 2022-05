JetBlue améliore sa proposition pour la reprise de Spirit Airlines

JetBlue annonce avoir amélioré sa proposition pour l'acquisition de Spirit Airlines, en proposant 33 dollars cash par action. Elle est supérieure de 47% à celle de Frontier Airlines. Par ailleurs, JetBlue propose une indemnité de 200 millions de dollars au cas où les autorités antitrust bloqueraient le rapprochement.



Pour éviter cela, la compagnie américaine s'est dite prête à céder des actifs jusqu'à un impact très négatif sur l'activité de Spirit (comme la cession de ses actifs à New York et Boston, voire une parte de ceux de Fort Lauderdale), sans aller toutefois jusqu'à prendre le risque de déstabiliser son alliance NEA (Northeast Alliance) avec American Airlines.



« Les actionnaires de Spirit seraient mieux protégés grâce à la certitude de notre prime en espèces substantielle, nos engagements réglementaires et notre protection contre les frais de rupture inversée », a affirmé Robin Hayes, le CEO de JetBlue. « La transaction Frontier présente un profil réglementaire similaire au nôtre, mais n'offre aucun engagement [similaire]. Nous espérons que le conseil d'administration de Spirit reconnaîtra maintenant que notre proposition est clairement supérieure et qu'il s'engagera avec nous de manière plus constructive qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. »



JetBlue estime que les bénéfices attendus d'une fusion entre Spirit Airlines et Frontier Airlines ont été largement surestimés, notamment en termes de coûts de personnel. Par ailleurs, les deux ultra-low-cost ont davantage de routes en commun que Spirit avec JetBlue (76 contre 48).



(Photo © JetBlue)