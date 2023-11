Jet2 reprend des monocouloirs de la famille A320neo

La compagnie britannique Jet2 annonce avoir exercé 12 options supplémentaires concernant la famille A320neo d'Airbus. Avec ce nouveau contrat, Jet 2 compte désormais 110 Airbus A321neo/320neo en commande ferme (et 36 autres en option).



Le groupe britannique avait mis en service son premier A321neo neuf en mai dernier, un appareil portant les couleurs de Jet2holidays. Depuis, Jet2 en aligne cinq exemplaires et six autres devraient lui être remis l'année prochaine. Ils remplaceront les 737NG et les 757-200 qui composent aujourd'hui majoritairement sa flotte.



Pour rappel, Jet2 a opté pour le LEAP-1A de CFM International pour motoriser ses nouveaux monocouloirs.



Le groupe Jet2 vient par ailleurs de voir son bénéfice d'exploitation bondir de 32 % au cours de ces six derniers mois (jusqu'à la fin du mois de septembre), grâce une forte demande durant la période estivale, en particulier pour ces offres de vacances à forfait.



Les compagnies Jet2 (vols réguliers low-cost) et Jet2holidays (vols saisonniers) ont transporté près de 12 millions de passagers sur les six derniers mois (taux de remplissage de 90,7%), avec une flotte combinée de 116 appareils. Le groupe prévoit des capacités en hausse de 12% pour la prochaine saison estivale.



(Photo © Jet2 plc)