Jens Ritter va prendre les commandes de Lufthansa

Jens Ritter, actuel directeur de l'exploitation d'Eurowings (COO), va prendra la direction de la compagnie Lufthansa à partir du 1er avril 2022. Il succédera ainsi à l'actuel PDG de la compagnie allemande Klaus Froese qui aura passé 6 ans au sein de son conseil d'administration.



Cette nomination intervient dans le cadre d'une série de changements majeurs au sein de la direction du groupe Lufthansa, qui comprend aussi les compagnies aériennes Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti et bien sûr Eurowings.



Klaus Froese va quant à lui retrouver les postes de pilotage de Lufthansa en tant que commandant de bord. Il avait piloté des appareils de Lufthansa entre 1989 et 1998 avant de prendre la direction des opérations et la direction du hub à Francfort.



Il sera d'ailleurs qualifié sur les nouveaux Boeing 787 de la compagnie allemande qui doivent être livrés à partir de l'année prochaine.



(Photo © Lufthansa Group)