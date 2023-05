Jazeera Airways lance le TiSeat E2 d'Expliseat sur la famille Airbus A320

Jazeera Airways a conclu un accord avec ExpliSeat en vue d'équiper onze de ses Airbus A320 (neuf exemplaires, dont un neo) et A321 (deux exemplaires) de fauteuils TiSeat E2. La société française devra ainsi livrer plus de 2 000 exemplaires de son nouveau fauteuil léger.



La commande s'inscrit dans le cadre d'un programme de rétrofit d'une partie de la flotte de la compagnie koweïtienne. Chaque appareil réaménagé verra son poids réduit de 1,2 tonne et pourra installer une rangée de sièges supplémentaire en cabine.



Les TiSeat E2 de Jazeera seront toutefois légèrement complexifiés par rapport au modèle standard puisque la compagnie a demandé à installer un système d'alimentation électrique USB intégré au siège (fourni par Burrana) et un support pour appareil électronique portable (PED).



Les livraisons doivent se dérouler jusqu'en 2024.



(Photo © ExpliSeat)