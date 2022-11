Japan Airlines et Yamato Holdings préparent le lancement d'opérations cargo en 2024

Travaillant sur ce projet depuis le début de l'année, Japan Airlines et Yamato Holdings ont révélé les routes et les fréquences sur lesquelles ils se sont entendus pour lancer conjointement des opérations cargo à partir d'avril 2024.



Tout d'abord, les deux partenaires se doteront d'une flotte de trois A321P2F. Deux A321 à modifier ont déjà été réceptionnés, le troisième étant attendu pour février 2023. A partir de mars 2023, ils seront convertis en avions cargo par Elbe Flugzeugwerke à Singapour, dans les installations de ST Engineering. A l'issue des travaux de modification, ils pourront transporter 28 tonnes de charge utile.



Les appareils seront opérés par Spring Japan, une filiale de Japan Airlines. Ils auront pour mission d'assurer une capacité fiable et de revitaliser le réseau régional japonais. Ainsi, 21 vols par jour sont prévus sur quatre routes (entre Tokyo, Kitakyushu, Sapporo et Okinawa).



Le lancement de ces opérations fait suite à une modification de la loi japonaise sur les heures supplémentaires annuelles autorisées pour les conducteurs routiers, qui contraint Yamato Holding à chercher de nouvelles solutions pour garantir ses capacités de transport. Le choix du fret aérien s'est imposé également parce qu'il permet de s'affranchir davantage des contraintes parfois posées par les catastrophes naturelles. En parallèle, Japan Airlines sécurise ainsi des capacités de transport.



(Image © Yamato Holdings)