Les ambitions de la compagnie low-cost IndiGo ne sont pas encore totalement satisfaites.



Après la récente commande ferme de trente A350-900 passée auprès d'Airbus pour étendre son réseau à des destinations intercontinentales, et les 500 nouveaux monocouloirs Airbus commandés l'année dernière pour se renforcer sur son marché intérieur et régional, le transporteur indien cherche maintenant à renforcer sa flotte d'avions régionaux.



IndiGo serait ainsi en discussion avec ATR, Embraer et Airbus pour acquérir une centaine d'appareils, voire plus. Sont considérés les E175 et A220 mais l'avionneur franco-italien ATR serait logiquement particulièrement bien positionné pour remporter la mise compte tenu des 45 ATR 72-600 dejà présents dans la flotte de la compagnie indienne.



IndiGo doit d'ailleurs encore receptionner les cinq derniers exemplaires de sa commande de 50 ATR passée en 2017 au cours des prochains mois.



(Photo © IndiGo)