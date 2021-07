ICBC place un Airbus A320 chez la start-up indonésienne Super Air Jet

ICBC Financial Leasing a placé un Airbus A320 (MSN 5900, ex-Tigerair Australia, V2500) chez Super Air Jet (SAJ) qui prépare son lancement au quatrième trimestre.



La nouvelle compagnie aérienne indonésienne dispose désormais d'une flotte de quatre A320ceo dont un exemplaire loué chez CDB Aviation et un autre chez Orix Aviation. Elle prévoit, à terme, d'aligner jusqu'à 30 appareils.



Super Air Jet est détenue majoritairement par PT Kabin Kita Top (99,8%), une société privée créée en décembre 2019 et dont le dirigeant, Farian Kirana, est l'un des fils du fondateur de Lion Air Group. Les 0,2% restants sont détenus par Rudy Lumingkewas et Achmad Hasan, respectivement PDG et directeur commercial de Lion Air Group.



(Image © Super Air Jet)