HOP! se tourne vers StandardAero pour le soutien des APU de ses E-Jets

(MRO Americas) StandardAero a été sélectionné par HOP!, la branche régionale d'Air France, pour fournir des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU) APS 2300 de Pratt & Whitney Canada qui équipe sa flotte d'Embraer E170 et E190.



Dans le cadre de ce contrat pluriannuel exclusif, StandardAero fournira des services MRO pour les APU des E-Jets de la compagnie régionale française depuis son site de réparation du Tennessee.



HOP! Air France aligne aujourd'hui 17 E190 et 15 E170.



« Nous sommes heureux de poursuivre notre longue relation avec StandardAero, qui s'est avéré être un fournisseur de services professionnel et engagé pour HOP! autrefois. Nous pensons qu'il est en mesure de nous soutenir avec des services de maintenance de haute qualité pour les APU de nos E-Jets » a déclaré dans un communiqué Sylvain Fagot, SVP Engineering & Maintenance de HOP! Air France.



HOP! a déjà utilisé les services de StandardAero, notamment pour plusieurs types de moteurs et notamment pour le CF34-8 de GE Aviation, la motorisation des E-Jets d'Embraer.