Honda Aircraft livre son 200e HondaJet

Honda Aircraft a livré le 200e exemplaire de son jet de poche HondaJet le 16 décembre. Cette étape intervient près de six ans après la première livraison le 23 décembre 2015. Certifiée dans plus de 13 pays, la flotte de HondaJet a désormais accumulé plus de 98 000 heures de vol.



Le programme HondaJet a évolué deux fois : d'abord en mai 2018 avec l'introduction du HondaJet Elite, une variante disposant d'un rayon d'action porté à 1 437 nautiques (2261 km), contre 1180 initialement, de nouvelles entrées d'air pour réduire le bruit de ses réacteurs HF120 (GE Honda), d'une avionique mise à jour et de nouveaux équipements en cabine. Ensuite, en mai dernier, Honda Aircraft lançait le HondaJet Elite S. Cette nouvelle version a vu sa masse maximale au décollage augmenter de 200 livres ainsi que l'apparition de nouvelles fonctionnalités avioniques visant à améliorer les capacités opérationnelles de l'avion et à réduire la charge de travail du pilote.



Par ailleurs, Honda Aircraft réfléchit toujours à mettre sur le marché le HondaJet 2600, un concept dévoilé lors de la dernière convention NBAA-BACE à Las Vegas pour venir s'attaquer à un segment de marché occupé par les Citation CJ4 de Textron et par les Phenom 300 d'Embraer. Il s'agit d'une version allongée qui pourra cette fois accueillir 10 passagers (4 de plus que la version standard avec un seul pilote) et affichera un rayon d'action de 2625 nautiques (4861 km). Il affichera une vitesse de croisière élevée de 450 noeuds et d'un plafond opérationnel de 47 000 pieds. L'avionneur japonais implanté à Greensboro (Caroline du Nord) entend ainsi proposer un jet capable d'effectuer des vols transcontinentaux sans escale à travers les États-Unis en régime monopilote.



(Photo © Honda Aircraft Company)