Héli-Union prolonge un contrat de maintenance avec Pratt & Whitney Canada pour ses AW139

L'opérateur français Héli-Union a prolongé de 5 ans un contrat de maintenance le liant avec Pratt & Whitney Canada pour les turbines de sa flotte d'hélicoptères Leonardo AW139. Il s'agit plus précisément d'un contrat concernant son Programme de gestion de flotte (FMP) couvrant un total de 18 moteurs PT6C-67C.



« Nous interprétons cette décision d'Héli-Union comme une reconnaissance de la valeur ajoutée qu'offre notre programme d'entretien de moteurs payable à l'heure, se réjouit Nicolas Chabée, vice-président, marketing, Hélicoptères, Pratt & Whitney Canada. « Du fait même de la nature de ses activités, Héli-Union accorde une grande importance à la disponibilité technique de ses moteurs et à la fiabilité globale de sa flotte d'AW139. Notre programme de gestion de flotte offre la meilleure garantie de maximiser le rendement des moteurs pour un client comme Héli-Union » a-t-il ajouté.



Le contrat de maintenance des turbines des AW139 d'Héli-Union avait été signé pour la première fois en 2014 et est donc prolongé jusqu'en 2029.