HAL et Safran signent un accord de répartition d'activités pour le moteur de forte puissance du futur hélicoptère IMRH

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un accord de partage d'activités pour le développement du moteur destiné au programme IMRH (Indian Multi-Role Helicopter). Cet accord a été officialisé lors du salon Aero India qui se tient à Bangalore jusqu'au 17 février.



Le nouveau moteur de forte puissance concernera aussi la version embarquée de l'hélicoptère multirôle de 13 tonnes, à savoir le DBMRH (Deck Based Multi-Role Helicopter).



HAL et le Ministère de la Défense indien (MoD) travaillent sur le projet IMRH depuis 2017, un hélicoptère qui doit notamment venir remplacer les nombreux Mil Mi-17 et Mi-8 des forces armées indiennes.



Pour rappel, Safran Helicopter Engines et HAL avaient décidé de créer une nouvelle coentreprise destinée à développer de nouveaux moteurs d'hélicoptères l'année dernière.



Safran Helicopter Engines et HAL se sont par ailleurs entendus pour augmenter la part de contenu indien dans le moteur Shakti, qui motorise les hélicoptères Dhruv et Light Combat Helicopter (LCH), avec le transfert en Inde de la fabrication de sept pièces critiques de fonderie et de forge pour ce moteur.



(Image © HAL)