HAECO ITM signe un contrat à long terme avec Silk Way West Airlines pour ses Boeing 747-8F

HAECO Inventory Technical Management (HAECO ITM) a signé un contrat exclusif avec la compagnie azerbaïdjanaise Silk Way West Airlines pour lui fournir un support technique de gestion des stocks couvrant sa flotte de Boeing 747-8F (5 exemplaires). Le nouvel accord court jusqu'en 2029.



Silk Way West Airlines bénéficiera de l'accès au pool de composants de HAECO ITM à Hong Kong avec des niveaux de service garantis. L'étendue des travaux comprend des services complets de gestion et d'ingénierie de réparation des équipements, des services d'accès au pool, y compris un soutien AOG et la logistique et le transport des équipements.



Pour rappel, le groupe HAECO est logiquement en charge de la maintenance des 747-8F de Cathay Pacific, HAECO ITM étant pour sa part coentreprise formée par HAECO et la compagnie aérienne hongkongaise. HAECO, tout comme Cathay Pacific, appartiennent au conglomérat Swire Group.



(Photo © HAECO)