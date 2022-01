HAECO Hong Kong remplace les winglets d'un 737NG de Virgin Australia

HAECO Hong Kong a annoncé avoir récemment réalisé avec succès la première modification de winglets sur un 737-800 de Virgin Australia. La compagnie aérienne australienne exploite plus de 70 appareils du même type.



L'opération, qui a eu lieu lors d'une C-Check à Chek Lap Cock, a consisté à remplacer les traditionnels Blended Winglets par les nouveaux winglets Split Scimitar d'Aviation Partners Boeing (APB), contribuant ainsi à réduire la consommation en carburant de la compagnie.



À ce jour, HAECO Hong Kong, désigné centre de modification autorisé par APB, a déjà effectué plus de 110 modifications de winglets sur les Boeing 737NG, 757 et 767.



Pour rappel, les nouvelles extrémités de voilure permettent notamment d'augmenter la charge marchande de 1,25 tonne ou d'accroître le rayon d'action de l'appareil de jusqu'à 75 nautiques par rapport aux conventionnels Blended Winglets d'APB.



(Photo © HAECO)