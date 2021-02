Habiba Laklalech prend les rênes de l'Office National Des Aéroports du Maroc

C'est une femme qui assurera désormais la destinée de l'Office National Des Aéroports (ONDA) du Maroc, une première pour l'organisation créée en 1989. Habiba Laklalech a été nommée Directrice Générale le 11 février, en remplacement de Mohamed Zouhair El Oufir, en poste depuis janvier 2014.



Diplômée de l'école Polytechnique puis de l'école nationale supérieure des Télécommunications de Paris, elle connaît bien la haute administration et le secteur des transports aériens.



Habiba Laklalech a fait ses premiers pas chez Procter & Gamble entre 1995 et 2002 avant de rejoindre le 2e opérateur de téléphonie mobile du Maroc, le groupe Meditel, où elle a exercé comme directrice marketing de 2002 à 2006.



Son aventure va se poursuivre à Royal Air Maroc (RAM), en venant littéralement gravir tous les échelons jusqu'à devenir DGA du pôle commercial de la RAM en 2014. Femme de poigne et d'action, elle sera attendue surtout sur le terrain de la résilience dans un contexte particulier de crise sanitaire où l'ONDA a vu ses caisses se vider dangereusement.



En décembre 2019, la dette de l'ONDA s'élevait à 441 millions d'euros. La situation s'est aggravée avec la crise sanitaire, son niveau de trafic aérien chutant pour revenir au niveau de celui de 2005. Pour l'an dernier, l'ONDA tablait sur un chiffre d'affaires de 166 millions d'euros contre 432 millions d'euros un an plus tôt.