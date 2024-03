Gulfstream décroche la certification de type de la FAA pour son G700

Le G700 de Gulfstream a décroché son certificat de type auprès de la FAA. Le nouvel avion d'affaires va ainsi pouvoir entrer en service auprès de ses premiers clients.



Gulfstream précise que cette certification comporte deux améliorations de performances : une distance au décollage et une distance à l'atterrissage réduites par rapport aux prévisions initiales (de 1 827 mètres et 960 mètres respectivement).



D'autres améliorations avaient déjà été annoncées l'automne dernier, notamment un allongement du rayon d'action, une augmentation de la vitesse maximale de croisière et une réduction de l'altitude cabine.



« Avec le G700, nous avons mené à bien le programme de certification le plus rigoureux de l'histoire de la société », a déclaré Mark Burns, le président de Gulfstream. La certification était en effet initialement attendue pour la fin de l'année 2023 mais le renforcement des exigences et de la vigilance de la FAA autour des programmes de certification, à la suite des problèmes de qualité chez Boeing, a fait glisser le calendrier et l'a rendu incertain.



(Photo © Gulfstream)