Grosse victoire d'Airbus avec le Pentagone dans le domaine des satellites militaires

La branche américaine d'Airbus DS vient de remporter un important contrat avec Northrop Grumman dans le cadre de la Tranche 1 de la constellation prototype du réseau d'échange (Transport Layer) pour l'Agence américaine de développement spatial (SDA).



En clair, Airbus U.S. Space & Defense, Inc. va adapter et fournir son satellite ARROW, une variante de ceux composant la constellation OneWeb, pour les besoins du Pentagone en termes de connectivité sécurisée.



Selon Airbus, ce Transport Layer « sera l'épine dorsale de l'architecture spatiale de défense nationale de la SDA, en fournissant données et connectivité militaires sûres, résilientes et à faible latence dans le monde entier pour une gamme complète d'applications pour la défense. »



La Tranche 1 comprend 42 satellites ainsi que des services d'assemblage, d'intégration et de test, de lancement et de soutien à la mise en service de satellites. Airbus DS précise que le satellite modulaire ARROW peut être adapté à une masse de 300 à 500 kg pour pouvoir emporter la charge utile de Northrop Grumman et les futures missions du gouvernement américain.



« La tranche 1 de ce Transport Layer de la SDA est un programme de sécurité nationale essentiel, et c'est un réel honneur pour nous que de pouvoir épauler Northrop Grumman et l'Agence de développement spatial » a déclaré Rob Geckle, Président directeur général d'Airbus U.S. Space & Defense. « Ce contrat met en lumière la vocation d'Airbus U.S. à développer et livrer, depuis les États-Unis, des technologies essentielles pour le combattant américain » a-t-il ajouté.



Airbus a également indiqué que sa filiale basée à Arlington (Virginie) fera appel à Airbus OneWeb Satellites (AOS), coentreprise d'Airbus U.S. et de OneWeb implantée à la Space Coast (Floride) pour l'assemblage des nouveaux satellites à l'aide de sa ligne de production ultramoderne. Le site de Merritt Island a déjà produit plus de 400 des 648 satellites commandés par OneWeb dans le cadre du célèbre contrat remporté en 2016.



(Image © Airbus DS)