Great Dane Airlines fait faillite

Great Dane Airlines est devenue la nouvelle victime de la crise sanitaire. La compagnie danoise s'est déclarée en faillite le 11 octobre et a suspendu toutes ses opérations.



La compagnie avait réalisé son premier vol en juin 2019. Elle n'aura donc survécu que deux ans.



Basée à Aalborg, elle proposait des vols charters saisonniers à l'aide d'une flotte composée de trois Embraer E195.



Précédemment exploités par Flybe et Stobart Air, les appareils ont été loués à Bamboo Airways entre septembre 2020 et mai 2021.



(Photo © Great Dane Airlines)