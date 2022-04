Gol s'associe au site marchand MercadoLibre pour exploiter et convertir des 737-800BCF au Brésil

La compagnie aérienne brésilienne Gol Linhas Aéreas Inteligentes annonce la signature d'un contrat entre sa filiale logistique GOLLOG et le site marchand d'origine argentine MercadoLibre Inc. (MELI).



Selon cet accord de 10 ans, Gol convertira six de ses Boeing 737-800 en avions tout cargo avec le STC Boeing (programme BCF, capacité de 24 tonnes). Les appareils seront ensuite opérés pour les besoins de MercadoLibre au Brésil (MercadoLivre), triplant ses capacités en fret aérien sur place. L'entreprise spécialisée dans le commerce électronique sur l'ensemble de l'Amérique latine dispose déjà de trois 737-400F au Brésil, des appareils opérés par les transporteurs Sideral et Azul.



Les trois premiers 737-800BCF sont attendus à partir du mois de juin pour un déploiement au second semestre. Les trois autres sont attendus d'ici le troisième trimestre 2023.



Par ailleurs, la division MRO de Gol, à savoir GOL Aerotech, entend participer aux conversions P2F des appareils avec son centre de maintenance de Belo Horizonte (Confins). GOL Aerotech n'est pas agréé par l'avionneur américain pour l'instant pour son programme 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) et aucune annonce de Boeing n'a été officialisée jusqu'à présent sur ce sujet (au 25 avril).



L'avionneur américain avait décidé de créer deux premières lignes de conversion 737-800BCF en Amérique latine l'année dernière en s'associant avec la société MRO costaricaine Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) à Alajuela, sur le site de l'aéroport international de la capitale San José, avec une première ligne de conversion qui devait être mise en place au début de l'année, suivi de la seconde quelques mois plus tard.



En revanche, l'accord entre GOLLOG et MercadoLibre s'accompagne aussi de 6 autres 737-800 BCF optionnels livrables d'ici 2025, ce qui pourrait générer d'importantes économies au niveau du processus de modification des appareils.



Pour l'instant, grâce à son partenariat avec MercadoLibre, Gol s'attend à créer 100 nouveaux emplois directs et environ 90 indirects.



(Visuel © Gol)