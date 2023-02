Global Crossing lance ses vols tout cargo avec son premier A321P2F

L'Airbus A321P2F entre pour la première fois en service aux États-Unis. La compagnie américaine Global Crossing Airlines (GlobalX) vient de recevoir l'approbation de la FAA pour pouvoir lancer ses vols tout cargo.



GlobalX dispose pour l'instant d'un seul A321P2F (MSN 1199, N410GX, V2500) converti par ST Engineering, un appareil qui sera rejoint par un autre A321 cargo mi-mars, puis un troisième en mai. La compagnie américaine devrait disposer de 6 A321F à la fin de l'année, puis de deux autres l'année prochaine. Elle finalise par ailleurs les baux pour cinq autres Airbus A321F livrables sur la période 2024-2025 et est également en discussion pour en louer deux autres.



À noter que GlobalX est à la fois cliente des versions A321P2F d'EFW et A321PCF de 321 Precision Conversions, avec un potentiel de jusqu'à 20 appareils au total.



« Notre expansion dans le domaine du fret a toujours été un aspect clé de notre stratégie de croissance visant à diversifier nos sources de revenus et à maximiser l'utilisation de tous nos actifs », a déclaré Ed Wegel, le PDG de GlobalX.



« Nous sommes également particulièrement honorés d'être la première compagnie aérienne des Amériques à exploiter l'A321F et nous pensons que cet avion change la donne sur le marché des avions cargo à fuselage étroit et nous remercions ST Engineering pour son soutien total lors de la conversion et la livraison de cet avion» a-t-il ajouté.



Le premier A321F de Global Crossing devrait être utilisé pour les besoins en capacité d'Avianca Cargo entre les États-Unis et l'Amérique latine, conformément à l'accord révélé l'année dernière.



(© GlobalX)