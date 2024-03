GKN Aerospace va plancher sur la motorisation d'un futur avion de combat suédois

GKN Aerospace a obtenu un contrat de la part de l'Administration suédoise de la logistique de la défense (FMV) pour développer des études conceptuelles sur les systèmes avancés de puissance et de propulsion visant à soutenir des futurs systèmes d'avions de combat.



L'accord s'étend sur deux ans, de 2024 à 2025, avec la possibilité d'une phase de suivi au-delà.



La société britannique collaborera étroitement avec les forces armées suédoises, la FMV, le FOI, Saab et d'autres partenaires nationaux et internationaux de l'industrie.



Parallèlement, GKN Aerospace a conclu un nouvel accord de coopération avec Saab pour renforcer leur partenariat dans le développement de solutions innovantes dans divers domaines, y compris dans le domaine des systèmes de chasseurs de nouvelle génération.



(Image © GKN Aerospace)