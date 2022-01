GKN Aerospace monte à bord des G800 et G400 de Gulfstream

GKN Aerospace a annoncé avoir été choisi par Gulfstream comme fournisseur sur les nouveaux jets d'affaires lancés en octobre 2021, les G400 et G800.



Il produira notamment l'empennage, les planchers et les panneaux du fuselage du G800, ainsi que la gouverne de direction et les revêtements d'aile du G400. Gouvernes et planchers auront recours aux dernières technologies de thermoplastiques durables, qui permettront de gagner au moins 10 % de poids par rapport aux matériaux traditionnels.



Une équipe d'experts de GKN Aerospace travaille actuellement avec Gulfstream pour la phase de conception. La production sera réalisée dans les installations de Papendrecht et Hoogeveen (Pays-Bas), de Chihuahua (Mexique) et de Wellington (Etats-Unis).



GKN Aerospace rappelle qu'il collabore avec l'avionneur américain depuis 1993 et qu'il est présent sur tous ses derniers programmes d'avions d'affaires pour des composants majeurs.



(Image © Gulfstream)