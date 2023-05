General Atomics produira bien quatre MQ-9B SeaGuardian pour Taïwan

General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) vient de se voir attribuer un contrat en provenance du département de la Défense des États-Unis (DoD) pour produire quatre drones de surveillance MALE MQ-9B SeaGuardian pour Taïwan.



Le Pentagone précise que ce contrat ne dépassera pas les 217,6 millions de dollars. Il comprend aussi deux stations de contrôle au sol ainsi des pièces de rechange et des équipements de soutien.



Taipei s'intéresse à ce dérivé du MQ-9A Reaper depuis plusieurs années. La Republic Of China Air Force (ROCAF) avait d'ailleurs annoncé avoir signé un contrat avec GA-ASI pour acquérir ces quatre drones MALE, des appareils livrables entre 2025 et 2029.

Le Pentagone précise cependant que tous les travaux de production pour ces drones devront être conclus d'ici le 5 mai 2025.



(Photo © GA-ASI)