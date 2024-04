GE Aerospace est désormais une entité indépendante cotée en bourse

Le motoriste américain GE Aerospace est désormais une société publique indépendante, cotée à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole « GE ».



Cette nouvelle étape vient conclure la longue séparation des différentes activités du conglomérat General Electric, désormais scindée en trois sociétés complétement indépendantes : GE HealthCare (séparée l'année dernière), GE Vernova (activités liées aux énergies) et GE Aerospace.



Avec une base installée d'environ 44 000 moteurs commerciaux et environ 26 000 moteurs militaires dans le monde, GE Aerospace se lance ainsi en tant que leader mondial établi dans le domaine de la propulsion, des services et des systèmes pour le secteur aéronautique.



Le motoriste américain a généré environ 32 milliards de dollars de revenus ajustés en 2023, dont 70 % ont été générés par les services et la solide économie du marché secondaire des moteurs. Le motoriste prévoit d'atteindre près de 10 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation en 2028.



(Photo © GE Aerospace)