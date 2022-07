GBA décollera fin juillet pour Bangkok

Greater Bay Airlines débutera (GBA) finalement ses opérations régulières le 23 juillet, neuf mois après la date prévue dans son calendrier initial.



Alors que son réseau de dessertes reste toujours à dévoiler, la nouvelle compagnie aérienne hongkongaise a déjà déposé un calendrier pour deux vols hebdomadaires entre Hong Kong et Bangkok (Suvarnabhumi).



Les vols seront opérés en 737-800. Greater Bay Airlines possède deux appareils du même type et prévoit d'en ajouter un troisième fin 2022, avec un objectif de flotte de 30 appareils au cours des cinq prochaines années.



La nouvelle compagnie avait obtenu son certificat de transporteur aérien (CTA) - limité aux vols charters - en octobre 2021, mais était depuis au coeur d'un contentieux juridico-administratif pour lancer ses vols réguliers, notamment à cause des requêtes introduites auprès du régulateur par Cathay Pacific et Hong Kong Airlines quant à la pertinence de l'arrivée d'un nouveau concurrent durant cette période de crise sanitaire.



En février, elle a finalement obtenu sa licence d'exploitation, valable jusqu'en 2027, qui lui permettra de couvrir 104 itinéraires pour le transport de passagers et de fret depuis et vers l'aéroport international de Hong Kong.



GBA est détenue en partie par Donghai United Group, qui détient également une participation de 25% dans la compagnie chinoise Donghai Airlines. Son lancement se fera toutefois sans son directeur général, Algernon Yau - ancien CEO de Cathay Dragon-, qui vient d'être promu ministre du Commerce et du Développement économique dans le nouveau gouvernement formé par le chef de l'exécutif de Hong Kong, Lee Ka Chiu.



(Photo © Greater Bay Airlines)