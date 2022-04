GAMECO se lance sur le marché du Boeing 767-300BCF

GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited) vient d'inaugurer sa première ligne de conversion de Boeing 767-300BCF (Boeing Converted Freighter), en collaboration avec l'avionneur américain.



En vertu de l'accord conclu en septembre dernier, une seconde ligne de conversion dédiée au 767 sera également mise en place le site principal de GAMECO à Canton-Baiyun d'ici la fin de l'année. Un premier appareil est en cours de modification, un avion précédemment opéré par la compagnie brésilienne du groupe LATAM.



GAMECO, qui exploite déjà trois lignes de conversion pour Boeing 737-800BCF, devient la première société MRO chinoise à pouvoir assurer des transformation P2F du 767 et le seul acteur au monde à convertir à la fois le 767-300BCF et le 737-800BCF.

À ce jour, le 767-300BCF compte plus de 100 commandes et engagements. Il a pratiquement la même capacité de chargement que l'avion cargo 767-300F directement assemblé par Boeing, avec jusqu'à 51,6 tonnes de charge marchande et un rayon d'action de 3 345 nautiques (6 195 kilomètres).



Boeing prévoit que 1 720 conversions d'avions passagers en avions cargo seront nécessaires au cours des 20 prochaines années. Parmi elles, 520 seront des conversions d'avions gros-porteurs, dont 40% commandées par des compagnies aériennes asiatiques.