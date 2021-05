Frédéric Gagey quitte Air France-KLM et est remplacé par Steven Zaat

Le groupe Air France-KLM a annoncé le départ à la retraite de son directeur financier, Frédéric Gagey, le 1er juillet.



Frédéric Gagey a consacré 25 ans de sa carrière au groupe, qu'il a même dirigé en tant que PDG entre 2013 et 2016 - puis en 2018 en tant que directeur général par intérim. Il était entré à KLM en 2005 comme managing director.



Il sera remplacé par Steven Zaat, l'actuel directeur financier d'Air France - depuis juillet 2019.



Lui aussi a plus de vingt ans de carrière au sein du groupe, qu'il a intégré en 2000 en assumant un poste financier chez KLM E&M. « Steven Zaat est un leader de premier plan qui a l'expérience et une connaissance financière étendue du groupe et de ses compagnies aériennes, des atouts appréciés pour prendre la tête des finances du groupe », a commenté Benjamin Smith, directeur général du groupe.



