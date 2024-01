Forte activité pour TAP durant l'année 2023, boostée par le long-courrier

TAP Air Portugal revient en force et les potentielles enchères pour une prise de participation ne seront que plus élevées. La compagnie porte-drapeau portugaise a transporté un total de 15,9 millions de passagers, soit 2,1 millions de plus que l'année précédente (croissance de 15,2 %).



Le taux d'occupation moyen pour l'ensemble des vols a atteint les 80,8 %, soit 0,7 point de plus qu'avant la pandémie. Le RPK a augmenté de 16 % par rapport à 2022 et de 1,4 % par rapport à 2019. Tous les segments du réseau de TAP ont connu une progression par rapport par rapport à 2022 et la compagnie se rapproche de son trafic de 2019 (à 93%).



Le trafic des lignes desservant le Brésil, les États-Unis et les régions autonomes des Açores et de Madère sont par contre au-dessus de leur niveau prépandémique.



TAP Portugal concède cependant qu'elle opère désormais avec moins d'appareils et dispose de moins de créneaux horaires à l'aéroport de Lisbonne par rapport à 2019, en raison des impositions du plan de restructuration défini par la Commission européenne, auquel la compagnie est toujours soumise jusqu'en 2025.



