Fokker Services Group se lance dans la construction d'un hangar pour avions gros-porteurs à Aviolanda

À seulement une semaine de l'ouverture du prochain salon MRO Europe à Londres, Fokker Services Group annonce s'être associé à Gaptek pour la construction d'un nouveau hangar de maintenance de gros-porteurs sur son site de Hoogerheide (Aviolanda) au Pays-Bas.



Le nouveau bâtiment (87 mètres de long, 86 mètres de large et 27 mètres de hauteur) pourra accueillir des appareils tels que l'Airbus A330, l'Airbus A350 et le Boeing 777. Il s'inscrit dans un projet d'expansion plus important qui comprend l'embauche de nouveaux salariés, la construction d'un deuxième nouveau hangar pour avions à fuselage large et une extension des espaces dédiés aux ateliers.



« Ce nouveau hangar est le dernier développement de notre plan de croissance », a déclaré Roland van Dijk, co-PDG de Fokker Services Group. « Avec cet investissement, nous nous engageons à long terme envers nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et la communauté locale. Alors que les marchés de la maintenance des gros-porteurs et des complétions VIP continuent de croître, cette extension moderne nous permet de soutenir les clients nouveaux et existants pour les années à venir» a-t-il ajouté.



Fokker Services Group précise que le nouveau hangar sortira de terre en seulement 12 à 14 semaines grâce à la technologie modulaire en aluminium utilisée par Gaptek.



(Image © Fokker Services Group)