Fokker Services Americas et Collins Aerospace signent un accord FlightSense

(MRO Americas) Fokker Services Americas et Collins Aerospace (groupe RTX) ont signé un accord de soutien FlightSense On-Site pour les générateurs à entraînement intégré (IDG) de Collins. Cet accord permettra aux deux sociétés de répondre à la demande croissante de réparations d'IDG au plus près des clients et de fournir aux opérateurs américains « une option de haute qualité et fiable, disponible nationalement ».



Fokker Services Group (FSG) va ainsi mettre en place des capacités de réparation d'IDG dans son centre MRO de LaGrange (Géorgie) et élargira son inventaire de composants IDG de Collins, offrant un avantage significatif aux compagnies aériennes et aux opérateurs. L'atelier de réparations d'IDG de FSG à l'aéroport de Schiphol (Pays-Bas) a pour sa part obtenu la certification de Collins en 2020.



Les nouvelles capacités de réparation d'IDG de Fokker Services Americas se concentreront initialement sur les plateformes Boeing 747, 757 et 767, mais la société vise déjà d'autres plateformes, y compris des plateformes supplémentaires de Boeing, Airbus et Fokker.



(Photo © Fokker Services Group)