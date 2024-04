flynas a réceptionné son 50ème Airbus A320neo

Le développement rapide de la compagnie low-cost saoudienne flynas se poursuit. Le transporteur a réceptionné son 50ème Airbus A320neo cette semaine, un appareil qui a désormais rejoint sa base à Riyad. Il fait partie de 120 monocouloirs de la famille A320neo commandés par flynas (dont dix A321XLR).



Rien que l'année dernière, la compagnie low-cost saoudienne a réceptionné 19 nouveaux appareils dans sa flotte. Elle a déjà accueilli 3 nouveaux A320neo depuis le début de l'année et d'autres viendront les rejoindre dans les prochains mois. En 2023, le transporteur a d'ailleurs connu une croissance record, transportant plus de 11,1 millions de passagers (progression de 28 % par rapport à l'année précédente).



Pour rappel, flynas a été la première compagnie aérienne saoudienne à s'engager sur la famille A320neo. Elle aligne également 4 A320ceo (en cours de remplacement) et 4 A330-300.



Les A320neo de flynas sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace.



(Photo © flynas)