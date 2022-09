FitsAir se lance sur l'international avec une flotte d'Airbus A320

FitsAir annonce le démarrage de ses vols internationaux à partir du 5 octobre prochain. Le transporteur privé sri-lankais se positionne sur le marché low-cost. Depuis sa base de l'aéroport Ratmalana (deuxième plateforme aéroportuaire de la capitale Colombo), FitsAir desservira dans un premier temps trois destinations : Dubaï (EAU), Malé (Maldives) et Trichy (Inde). Elle vise également plusieurs autres villes du sud de l'Inde comme Chennai. Pour son déploiement international, FitsAir exploitera trois Airbus A320 en dry lease. La compagnie sri-lankaise, filiale du conglomérat d'Aberdeen Holdings,s'est offert les services de Peter Hill (ex-PDG d'Oman Air entre 2008 et 2011) qui devient vice-président en charge de la division Passagers. Pour rappel, FitsAir (anciennement Expo Aviation) était jusqu'ici centrée sur les vols intérieurs et cargos régionaux. Sa flotte comprend déjà un ATR 72-200QC et un Cessna Caravan 208B (pour les vols charters d'affaires).