Figeac Aéro remporte trois nouveaux contrats en Amérique du Nord

Figeac Aéro annonce avoir remporté trois nouveaux marchés de pièces d'aérostructures en aluminium en Amérique du Nord. S'il ne précise pas quels sont les clients, le groupe indique que ces contrats ont une valeur combinée d'environ 20 millions d'euros - un chiffre d'affaires annuel de 6 millions d'euros en vitesse de croisière avec des contrats de trois à cinq ans.



Les marchés couvrent plusieurs activités de Figeac Aéro, notamment l'usinage, la tôlerie et le traitement de surface, de petites pièces élémentaires comme de pièces de très grande dimension. Les pièces sont destinées à différents composants, notamment de voilure et de nacelle, et différents programmes, jets d'affaires, A220 et A320.



La production sera non seulement assurée dans les installations de Figeac Aéro aux Etats-Unis et au Mexique, mais aussi en Afrique du Nord, sans qu'aucun investissement majeur dans les capacités du groupe ne soit nécessaire.