Figeac Aéro poursuit son redressement

Figeac Aéro a présenté ses résultats annuels provisoires pour l'exercice 2021-2022. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 281,9 millions d'euros sur la période, en hausse de 36,5% à périmètre et change constants. Cette croissance a été portée par la division Aérostructures, qui représente 83% du CA et a enregistré une croissance de 39,2%, portée par les augmentations de cadences décidées par Airbus et Boeing sur leurs programmes de monocouloirs.



En parallèle, la mise en oeuvre du plan de restructuration Transformation 21 a permis de réduire les coûts fixes du groupe de 30,7 millions d'euros, ce qui a soutenu la croissance de l'EBITDA. Il atteint 30,4 millions d'euros, avec une augmentation de 28 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Le résultat net reste négatif mais s'améliore, à -41,9 millions d'euros contre -57,2 millions d'euros en 2020-2021.



Afin de retrouver son chiffre d'affaires pré-crise et une performance économique robuste, Figeac Aéro met désormais en oeuvre son plan Route 25. Il se concentre sur la croissance du chiffre d'affaires (en s'appuyant sur les contrats actuels, le gain de parts de marché et le développement des services), la réorganisation de l'empreinte industrielle du groupe (repositionnement au Mexique, fusion des sites au Maroc, automatisation accrue des usines), l'optimisation des coûts de fonctionnement et de production, ainsi que la digitalisation des activités et l'adoption d'un nouvel ERP.



Malgré la vigilance qui s'impose face à la situation sanitaire en Chine et aux conséquences de la guerre en Ukraine, Figeac Aéro reste confiant et maintient ses objectifs pour l'exercice 2024-2025. Il compte alors enregistrer un chiffre d'affaires de 400 à 430 millions d'euros et un EBITDA situé entre 67 et 73 millions d'euros. Il s'appuie pour cela sur les fortes augmentations de cadences décidées par les avionneurs sur les avions moyen-courrier (de 45 à 65 voire 75 A320neo par mois et de 24 à 42 Boeing 737 par mois) et sur ses efforts pour renforcer son assise sur les marchés européen et américain. Il souligne qu'il a remporté de grands succès avec Collins Aerospace, Rolls Royce et Airbus Atlantic et que la participation à plusieurs appels d'offres importants devrait trouver son dénouement dans les prochaines semaines.



(Photo © Figeac Aero)