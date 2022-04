FACC s'associe au distributeur Leki Aviation

FACC a conclu un partenariat avec le distributeur de pièces détachées et fournisseur de services Leki Aviation, qui va lui permettre de se rapprocher de ses clients sur certains marchés essentiels.



La société autrichienne compte notamment profiter de ce rapprochement avec Leki Aviation pour se renforcer sur le marché chinois, où la société danoise compte deux filiales. Désormais, une partie des pièces de rechange pour les compagnies chinoises seront fournies par FACC.



FACC voit des opportunités de croissance très importantes dans l'après-vente. « Le marché de la MRO dans l'aviation civile connaît une reprise notable », constate son CEO Robert Machtlinger. En plus de cela, la flotte devrait doubler en vingt ans, entraînant avec elle une augmentation des besoins en maintenance qui devraient passer d'un volume de 70 milliards de dollars aujourd'hui à 180 milliards de dollars d'ici 2030.



Leki Aviation dispose de neuf sites dans le monde, dont quatre centres de distribution et deux stations de réparation.



