FACC porté par la croissance de l'aviation commerciale moyen-courrier et d'affaires

Malgré les difficultés présentées par la guerre en Ukraine, les perturbations importantes de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation, FACC a publié un chiffre d'affaires en croissance de 22 %, à 607 millions d'euros. Son résultat opérationnel (EBIT) atteint 5,5 millions d'euros.



Cette croissance est attribuée par la société autrichienne à l'augmentation des cadences de production accompagnant celle des avionneurs pour les programmes court et moyen-courrier, ainsi que pour l'aviation d'affaires, et la reprise du trafic. Les services aux clients internationaux ont également été en croissance.



FACC poursuit donc le renforcement de son empreinte industrielle. La société a augmenté ses effectifs de 381 personnes en 2022 et prévoit 600 embauches supplémentaires dans les dix-huit prochains mois. Elle planifie également une nouvelle expansion de son site croate, spécialisé dans la production de composants légers pour les cabines d'avions commerciaux et d'affaires.



En 2022, elle a par ailleurs investi 43,5 millions d'euros en R&T, principalement sur le développement de nouveaux matériaux susceptibles de réduire les délais de production et de résister à des conditions extrêmes, tout en étant recyclables.



Ses prochains axes de développement compteront également son positionnement sur le secteur de la mobilité urbaine et son renforcement dans les activités spatiales.



