Eve s'associe à Thales pour le développement de son eVTOL

Eve et Thales ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique d'un an, qui a débuté en janvier dernier.



Il porte sur une série d'études conjointes sur un an sur la faisabilité d'un aéronef 100% électrique. Thales apportera également au développement son expertise dans les systèmes avioniques, électriques, de contrôles de vol, de navigation, de communication et de connectivité.



Chez Thales, le partenariat impliquera en premier lieu le Technological Space Centre de Sao José dos Campos et le nouveau centre avionique de Sao Bernardo do Campo. Mais les ingénieurs du groupe en France, au Canada et aux Etats-Unis travailleront également dessus.



« Thales est activement engagé dans l'émergence de la mobilité aérienne urbaine. Nous sommes particulièrement fiers de franchir une nouvelle étape au Brésil, en rejoignant Eve dans un projet qui peut changer la donne pour la mobilité urbaine durable dans le monde entier », a commenté Yannick Assouad, vice-présidente exécutive de la division Avionique de Thales.



(Photo © Embraer)