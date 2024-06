Eve choisit plusieurs fournisseurs pour son eVTOL, dont Latécoère

Quatre nouveaux fournisseurs ont fait leur entrée sur le programme d'eVTOL d'Eve Air Mobility.



La société brésilienne a notamment décidé de confier la conception et la production des portes passagers et pilote à Latecoere. L'équipementier souligne que « l'accent sera mis principalement sur la sécurité des systèmes, l'optimisation du poids et les engagements de faible émission carbone ».



Les hublots, y compris ceux des portes passagers et pilote, seront quant à eux produits par KRD Luftfahrttechnik et conçus en ploycarbonate Kasiglas, choisi pour sa durabilité extrême, les gains de masse et sa résistance aux chocs.



Enfin, les sociétés brésiliennes RALLC et Alltec fourniront des composants de fuselage. Alltec fournira ainsi ses technologies composites thermoplastiques et thermodurcissables et RALLC son savoir-faire dans la fabrication des composants structurels.



(Image © Eve Air Mobility)