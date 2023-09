Eurowings Discover devient Discover Airlines

Le groupe Lufthansa a décidé d'appuyer l'identité « vacances » de sa dernière création et de renommer Eurowings Discover en Discover Airlines.



Le premier appareil portant la nouvelle identité est un Airbus A320, immatriculé D-AIUR. Les appareils de la flotte seront progressivement repeints dans les prochains mois, à commencer par ceux introduits récemment, qui n'ont reçu qu'une livrée partielle, et ceux devant subir un rafraîchissement programmé de leur livrée.



Au cours des prochains mois, seront repeints les avions nouvellement entrés dans la flotte, ceux qui n'ont reçu qu'une peinture partielle jusqu'à présent, ou ceux qui doivent subir un rafraîchissement régulier de leur livrée.



« Nous avons construit notre compagnie aérienne en un temps record de deux ans, embauché environ 2 000 employés, mis en service progressivement 22 avions et nous desservons aujourd'hui plus de 60 destinations dans le monde. Le fait que nous soyons déjà rentables après deux ans est dû à l'énorme engagement de l'équipe. C'est ce même enthousiasme qui nous pousse aujourd'hui à aller de l'avant. La phase de démarrage est derrière nous et nous nous efforçons d'affiner notre profil et de nous positionner clairement sur le segment des voyages d'agrément à plus forte valeur ajoutée », explique Bernd Bauer, le PDG de la compagnie aérienne.



D'ici un an, la flotte devrait continuer à croître pour atteindre 28 appareils (avec l'intégration de cinq A320 et un A330). Discover Airlines devrait également se renforcer à Munich en y basant cinq moyen-courriers puis en redémarrant les vols long-courrier en 2025.



(Photo © Discover Airlines)