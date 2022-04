Eurocontrol s'attend à revenir à 92% du trafic européen de 2019 en 2022

Eurocontrol a présenté une nouvelle mise à jour de ses prévisions de trafic pour 2022. L'organisme, dans son scénario de base, estime que celui-ci pourrait revenir à 92% de son niveau de 2019 à la fin de l'année.



En effet, il s'attend à une croissance constante et soutenue entre avril et le pic de l'été, pour atteindre 89% en août, puis plus lente jusqu'à décembre. Les destinations de vacances devraient avoir particulièrement de succès et la demande pourrait y dépasser celle de 2019.



Le nombre de vols devrait quant à lui atteindre les 9,3 millions sur l'ensemble de l'année, retrouvant 84% de son niveau de 2019. Il s'agit d'une croissance de 50% par rapport à 2021 - qui avait débuté très doucement.



Toujours prudent, Eamonn Brennan, le directeur général d'Eurocontrol, rappelle que des menaces continuent de planer sur le secteur : tensions géopolitiques qui affectent le prix du carburant et la santé économique des pays et des habitants, possibilité d'apparition de nouveaux variants de covid... Elles pourraient alors infléchir les prévisions vers le scénario le moins optimiste, qui table sur un retour du trafic à 83% de son niveau de 2019 avec une stagnation à partir de juillet.



(Photo © AENA)