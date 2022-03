Etihad réduit ses pertes par rapport à 2019 et 2020

Si la pandémie de covid-19 a perturbé les opérations d'Etihad, la compagnie d'Abou Dhabi parvient à poursuivre le redressement de ses opérations. Elle a publié un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 3,14 milliards de dollars en 2021 et a fait revenir son EBITDA dans le positif.



Etihad reste en perte, avec un résultat net négatif de 476 millions de dollars, mais l'a fortement réduite par rapport à 2020 - où elle était de 1,7 milliard de dollars - et même par rapport à 2019 - 802 millions de dollars de pertes.



Le taux de remplissage moyen reste très bas à 39,6% mais a connu une évolution continue tout au long de l'année et particulièrement au quatrième trimestre, après la levée des restrictions imposées à Abou Dhabi, atteignant 70% en décembre.



L'activité cargo a battu ses records, avec une augmentation de 27% du tonnage transporté et de 49% du chiffre d'affaires.



La flotte a toutefois été considérablement réduite, passant de 103 appareils en 2020 (en grande partie clouée au sol alors) à 67 appareils en 2021. Cependant, une grande évolution est en préparation : l'entrée en service des A350. Le premier devrait être opérationnel au deuxième trimestre.



