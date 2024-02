Etihad Airways a pris livraison de trois nouveaux Boeing 787-9 ce week-end. Les nouveaux Dreamliner entreront en service dans les prochains jours et permettront à Etihad de se développer davantage, conformément à sa feuille de route qui lui permettra de desservir 125 destinations avec plus de 160 avions d'ici 2030.



Les nouveaux 787-9 sont aménagés en biclasse avec 32 suites affaires et 271 sièges en classe économique. La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis exploite désormais une flotte de 88 avions, dont 43 Dreamliner.



Les 787 d'Etihad sont propulsés par des moteurs GEnx de GE Aerospace.



(Photo © Etihad Airways)