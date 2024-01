Envoy va ajouter dix-neuf Embraer supplémentaires à sa flotte à partir de cette année. La compagnie régionale américaine précise qu'elle compte introduire huit E175 et onze E170.



Elle indique également que ces appareils viennent s'ajouter à tous ceux dont elle avait déjà annoncé l'intégration à venir au long de l'année 2023, à savoir dix-sept E175 et cinq E170.



Elle s'est ainsi engagée pour 169 appareils, 126 E175 et 43 E170.



(Photo © Envoy)