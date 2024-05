Emirates rejoint la plateforme d'avertissement aux turbulences de l'IATA

Emirates annonce avoir rejoint la plateforme de partage et d'avertissement aux turbulences de l'Association du transport aérien international (IATA). La compagnie aérienne du Dubaï sera également la première à intégrer la plateforme IATA Turbulence Aware avec la dernière version de Lido mPilot, la solution de navigation mobile de Lufthansa Systems.



Emirates a ainsi équipé plus de 140 de ses appareils du logiciel embarqué requis pour partager automatiquement les rapports de turbulences avec toutes les compagnies aériennes fournissant des données à la plateforme. Cet outil regroupe les données anonymisées sur les turbulences de milliers de vols opérés dans le monde, permettant aux pilotes et aux régulateurs de choisir des trajectoires de vol optimales.



Tous les futurs appareils qui rejoindront la flotte d'Emirates au cours des prochaines années, tels que l'Airbus A350 et les Boeing 777-9, 777-8 et 787, pourront également participer au programme.



La solution digitale pour EFB Lido mPilot a quant à elle été adaptée aux exigences opérationnelles spécifiques d'Emirates. Elle permet aux pilotes d'avoir accès aux cartes des terminaux, à une carte en route générée dynamiquement et à une carte mobile d'aéroport (AMM).



(Photo © Emirates)