Emirates recrute des PNC en France

(Photo © Emirates) Emirates annonce la tenue de deux journées portes ouvertes en France pour recruter son futur personnel de cabine. La première est organisée le 12 juillet au Méridien Etoile à Paris, la seconde au Novotel de Toulouse le 14 juillet.La session de recrutement se fera une journée, les candidats présélectionnés étant informés le jour même des horaires, des évaluations et des entretiens supplémentaires le cas échéant.Avant cela, il leur est conseillé de s'inscrire en ligne sur le site d'Emirates et de déposer leur candidature, un CV en anglais et une photographie.Emirates avait annoncé en octobre qu'elle lançait une vaste campagne de recrutement au niveau mondial, dans le but d'intégrer plus de 6 000 personnes sur six mois.(Photo © Emirates)