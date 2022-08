Emirates quitte le Nigeria

Emirates a annoncé la suspension de ses vols vers le Nigeria à partir du 1er septembre prochain. La décision fait suite aux difficultés rencontrées depuis des mois par la compagnie pour rapatrier ses recettes. Celles-ci sont actuellement évaluées à 85 millions USD, avec une augmentation moyenne de plus de 10 millions par mois.



« Emirates a pris cette décision afin de limiter les pertes supplémentaires et l'impact sur nos coûts opérationnels, qui continuent de s'accumuler sur le marché », argumente le pavillon émirati.



Emirates propose actuellement 5 vols hebdomadaires vers Abuja et 11 par semaine vers Lagos.



Confronté à une baisse de ses recettes pétrolières, le Nigeria tente depuis des mois de contrôler ses réserves de change en rationnant l'offre de dollars. Une mesure qui pénalise un peu plus les entreprises internationales -- comme Emirates -- qui peinent à rapatrier leurs recettes, indispensables au financement de leurs opérations.



Selon l'IATA, le total des fonds bloqués des compagnies aériennes au Nigeria est passé à 464 millions de dollars en juillet contre 450 millions un mois plus tôt.



(Photo © Emirates)