Emirates étoffe sa flotte de formation

Le centre de formation de pilotes d'Emirates a passé une commande auprès de Diamond Aircraft pour trois DA42-VI et le simulateur correspondant. Sa valeur est estimée à 4 millions d'euros.



Les livraisons devraient débuter rapidement puisque les trois appareils seront intégrés à la flotte du centre de formation au premier semestre.



« Notre nouvelle flotte fournie par Diamond Aircraft s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large pour notre programme de cadets, destiné à la formation des élèves officiers. Elle nous aide à concevoir un programme MEP de transition, permettant aux élèves d'acquérir davantage d'expérience de vol tout en passant d'un monomoteur à un avion à réaction léger », explique le capitaine Abdulla Al Hammadi, vice-président du centre de formation.



Le DA42-VI quatre places est la nouvelle version du bimoteur léger à piston de Diamond, doté de technologies modernes de cellule (entièrement en composites), d'avionique (système G1000 NXi de Garmin) et de groupes motopropulseurs (AUSTRO AE300). Il doit faciliter le passage de l'avion monomoteur au bimoteur.



