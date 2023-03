Emirates dévoile sa nouvelle livrée révisée sur un Airbus A380

La compagnie Emirates vient de dévoiler une livrée rafraîchie sur l'un de ses Airbus A380 le 16 mars à Dubaï. Il s'agit de la troisième livrée officielle (en excluant les livrées spéciales) de la compagnie depuis sa création en 1985.



« Nous rafraîchissons notre livrée pour la garder moderne, sans perdre les éléments clés de notre identité tels que le drapeau des Émirats arabes unis sur notre aileron arrière et la calligraphie arabe » a annoncé Tim Clark, le président d'Emirates.



Les modifications les plus visibles sont le drapeau des Émirats arabes unis sur la dérive, désormais plus dynamique et en 3D, les dimensions du logo (32,5% plus grand) et bien sûr la peinture des wingtip fences (sur les deux faces).



Le premier appareil de la flotte d'Emirates peint avec avec la nouvelle livrée est immatriculé A6-EOE (MSN 169), un avion qui sera déployé sur Munich le 17 mars.



Emirates précise aussi que cette nouvelle livrée sera progressivement appliquée au reste de la flotte Emirates, avec 24 appareils (dont 17 Boeing 777), qui devraient arborer la livrée actualisée d'ici la fin de l'année. Tous les nouveaux avions livrés à Emirates, et notamment le premier Airbus A350-900 attendu en août 2024, arboreront cette livrée.



(Photo © Emirates)